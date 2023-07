WRC Estonie - Thierry Neuville : "Si le bon feeling se confirme, je pense qu’un podium est faisable"

Disqualifié au Rallye du Kenya, Thierry Neuville (Hyundai) débarque en Estonie, théâtre de la huitième manche du championnat du monde des rallyes (WRC) à la 5e place au classement général.

"On a 47 points de retard sur Kalle Rovanpera, ça va être difficile. On va continuer de se battre. On sait que les deux rallyes à venir, l’Estonie et la Finlande, sont particuliers et favorables aux Scandinaves. On a bien travaillé durant les essais, j’espère que ça va porter ses fruits. C’est la première fois que j’avais l’impression de pouvoir faire ce que je voulais avec la voiture sur un terrain rapide. J’ai bon espoir, mais ça restera un rallye compliqué pour nous. Le parcours estonien est assez sympa. Les routes sont bien plates au premier passage et bien creusées lors du deuxième. On est à haute vitesse, mais il y a pas mal de parties techniques. Le danger est inférieur à celui en Finlande. Il y a moins de fossés ici", précise le Belge.