WRC Estonie : Thierry Neuville pour réagir à la disqualification, Kalle Rovanpera pour creuser

Le Rallye d'Estonie, huitième manche de la saison WRC, se déroule de jeudi à dimanche. Un rendez-vous terre qui allie passages rapides, avec de nombreuses crêtes et sommets, et sections techniques sur des chemins forestiers.

Intégrée au championnat mondial en 2020, l'épreuve débute jeudi matin avec un shakedown à 8H01 (9H01 heure estonienne) : Kastre (4,08 kilomètres). La première spéciale se tiendra jeudi soir, à 19H05 (ES1 : Visit Estonia Tartu 1, 3,35 kilomètres).

Sept spéciales constituent le menu du vendredi, pour un total de 133,38 kilomètres. Neuf spéciales sont prévues samedi, cette fois pour un total de 102,61 kilomètres. La meute du WRC bouclera l'épreuve dimanche avec quatre chronos, dont la traditionnelle Power Stage (ES21 : Kambja 2, 18,50 kilomètres). Elle s'élancera à 12H15.

Au rayon des favoris, on pointera les noms d'Ott Tanak (Ford) et de Kalle Rovanpera (Toyota). Le premier évolue à domicile, a remporté la première édition en 2020 et voudrait profiter de cette manche pour remonter au championnat. Le Finlandais, champion en titre, est à l'aise sur cette surface (semblable à celle de sa Finlande natale), a gagné les deux éditions précédentes (2021 et 2022) et ne cesse d'enchainer les bonnes performances cette saison.

Leader du championnat, le pilote de 22 ans affiche un bilan impressionnant de maturité : une fois premier, deux fois deuxième, une fois troisième et trois fois quatrième. Il compte 140 unités, soit 41 de plus que son plus proche poursuivant, son équipier Elfyn Evans (Toyota, 99 pts). Ott Tanak totalise 98 points, à égalité avec Sébastien Ogier (Toyota), absent en Estonie.

Au cinquième rang, Thierry Neuville (Hyundai) se présente avec 93 unités. Le Belge aurait dû occuper le deuxième rang provisoire, c'était sans compter sur cette disqualification infligée au terme du Rallye du Kenya, la septième manche. Notre compatriote aura à coeur d'aller chercher un bon résultat final afin de remonter dans la hiérarchie de cette saison 2023.