WRC Estonie - Thierry Neuville : "On avait besoin et envie de ce résultat... on retombe toujours sur nos pattes"

Thierry Neuville (Hyundai) a décroché ce dimanche la deuxième place du Rallye d'Estonie, huitième manche du championnat du monde des rallyes (WRC).

"On avait besoin et envie de ce résultat. On n'a pas toujours eu des bons résultats ici, la voiture donnait peu de performances l'an dernier. On a réussi à retourner la situation. Je me sentais bien dans la voiture depuis les essais, mes équipiers également. On a pu confirmer dès le début de la course. Ca fait du bien. Le comportement de la voiture explique que ça s'est bien passé ce week-end. On se retrouve principalement face à des pilotes scandinaves, ils ont cette facilité d'aller vite sur ce parcours. La voiture me mettait à l'aise, elle faisait ce que je voulais. Ca nous a permis d'attaquer. Après un coup dur (ndlr : la disqualification au Kenya), on retombe toujours sur nos pattes. Ca fait notre force. On a toujours su revenir plus fort", a indiqué le Belge à notre micro.

"Avec Lappi, on travaille dans la même direction. Mon travail lui apporte quelque chose et son travail m'apporte quelque chose. On pousse l'équipe dans le même sens, c'est ça qui paie. Le duo Toyota-Rovanpera était au-dessus. Je pense qu'on sera plus proche sur d'autres rallyes, pas encore en Finlande. On va attaquer des essais entre les deux rallyes. Avec la réglementation actuelle, on peut changer très peu. Il y a des défauts sur la base de la voiture et on ne peut pas les changer. Sur des rallyes comme celui-ci, ça amène une perte de performance face à la concurrence", a-t-il ajouté.

"La motivation en Finlande sera plus élevée que les années précédentes. Je me sens bien dans la voiture, c'est la base de confiance pour aller vite en Finlande. Il y aura un tout petit peu de repos avant ce voyage. Rovanpera a beaucoup de points d'avance au championnat, mais on y croit toujours. Les chances sont faibles, mais j'ai envie d'y croire. Mon 60e podium en 150 rallyes ? C'est pas mal comme statistique. C'est un beau palmarès, mais il me reste quelques années. Je prends régulièrement du plaisir dans la voiture. Il est clair que je ne tombe pas toujours d'accord avec les décisions prises par la FIA, les équipes ou les promoteurs. Le WRC a beaucoup évolué durant les dernières années, j'ai envie que le championnat retrouve la cote qu'il mérite", a conclu notre compatriote.