WRC Estonie - Thierry Neuville : "Le package Rovanpera-Toyota est imbattable ici, même avec beaucoup de volonté"

Thierry Neuville (Hyundai) occupe toujours la deuxième position du Rallye d'Estonie, huitième manche de la saison 2023 en WRC, ce samedi midi.

"La matinée était bonne... jusqu'à notre crevaison lente dans la dernière spéciale du matin. On perd dix secondes sur Rovanpera, mais surtout six sur le duo Lappi-Evans. Ils se rapprochent un peu du coup. Même avec beaucoup de volonté de notre part, le package Toyota-Rovanpera est imbattable ici. On n'arrivera pas à aller le chercher. On roulait pas mal jusqu'à notre perte de temps. On avait un bon rythme, une belle attaque, un bon feeling dans la voiture. On essaie de grignoter quelques petits trucs, mais on ne trouve jamais rien qui permet d'aller plus vite. On a cherché sur les différentiels, les amortisseurs, les barres stables : on a travaillé un peu sur tout, mais ça ne change pas grand-chose au final. On ne va pas plus vite ni moins vite", a précisé le Belge à notre micro.