WRC Estonie - Thierry Neuville : "J'aimerais bien tenir Rovanpera... mais on devra regarder derrière aussi"

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la deuxième place du Rallye d'Estonie, 8e manche du championnat du monde WRC, derrière le champion du monde finlandais Kalle Rovanpera (Toyota) au terme de la deuxième journée vendredi.

"C'était une bonne journée pour nous. L'objectif était d'être dans le rythme dès le début du rallye. Ca a fonctionné, avec la tête de l'épreuve à mi-journée. On savait que Rovanpera allait être très rapide durant l'après-midi. Ca s'est confirmé : il a pu reprendre la tête, mais on n'est qu'à trois secondes. La bagarre promet pour samedi... Un de mes meilleurs vendredis depuis longtemps ? Non, je ne pense pas. On était en lutte pour le podium au Kenya, en Sardaigne aussi. On est généralement toujours dans le coup, mais on a été freiné par quelques soucis parfois", résumé Neuville à notre micro.

Est-ce qu'il y aura moyen de tenir Rovanpera ? "J'aimerais bien, mais ça sera difficile. Ils arrivent à aller un peu plus vite que nous. Avoir Evans derrière, c'est déjà une belle réussite. Dans la deuxième journée, on devra regarder devant et derrière. Lappi et Evans ne sont pas loin. On aura une bonne position sur la route, même si la météo n'est pas très claire. Comparé à l'an dernier, il y a énormément de plaisir cette année. La voiture est nettement meilleure, on a beaucoup plus de protection. Je me sens beaucoup plus à l'aise, j'arrive à l'exploiter. Il y a encore des petits progrès à faire. Il va falloir attaquer", poursuit le pilote Hyundai.