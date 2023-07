WRC Estonie : Rovanpera réalise le sans-faute et écrase le rallye, Neuville à la 2e place

Avec neuf meilleurs chronos en... neuf spéciales ce samedi, Kalle Rovanpera (Toyota) a écrasé la deuxième journée du Rallye d'Estonie, huitième rendez-vous de la saison 2023 du championnat du monde des rallyes (WRC).

Le 'meilleur des autres' se nomme Thierry Neuville (Hyundai). Le pilote belge termine la journée à 34,9 secondes du pilote finlandais, champion en titre et leader du championnat. Engagés dans un superbe duel, Esapekka Lappi (Hyundai) et Elfyn Evans (Toyota) pointent respectivement à 45,4 secondes et 52,7 secondes de la tête. On retrouve ensuite Teemu Suninen (Hyundai), Pierre-Louis Loubet (Ford), Takamoto Katsuta (Toyota) et Ott Tanak (Ford).

La journée de dimanche, la dernière de l'épreuve estonienne, prévoit quatre spéciales pour un total de 61,08 kilomètres. La Power Stage, dès 12H00, sera à suivre en direct vidéo sur RTBF Auvio et notre site RTBF.be/sport.

Le programme de dimanche

ES18 : Karaski 1 (12,04 km - 7H09)

ES19 : Kambja 1 (18,50 km - 8H05)

ES20 : Karaski 2 (12,04 km - 10H01)

ES21 : Kambja 2, Power Stage (18,50 km - 12H15) → Le direct vidéo