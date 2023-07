WRC Estonie : Rovanpera meilleur temps du shakedown devant Neuville, lourde pénalité pour Tanak

Ce week-end, l'Estonie accueille la huitième manche du championnat du monde des rallyes (WRC). Et qui dit rallye mondial, dit shakedown pour régler les derniers détails sur les bolides.

A ce petit jeu chronométré, uniquement à titre indicatif, c'est Kalle Rovanpera (Toyota) qui s'est montré le plus rapide sur le tronçon de Kastre, sur 4,08 kilomètres (1:58.8). Le pilote finlandais, champion en titre et leader du championnat, a devancé Thierry Neuville (Hyundai, + 1,2 sec) et Esapekka Lappi (Hyundai, + 1,7 sec).

Quatrième chrono pour Takamoto Katsuta (Toyota), cinquième pour Elfyn Evans (Toyota), sixième pour Teemu Suninen (Hyundai) et septième pour Ott Tanak (Ford), qui n'a effectué qu'un seul passage. Contraint à changer de moteur, le local de l'étape a écopé d'une pénalité de cinq minutes. On peut difficilement plus mal entamer un week-end de course.

La première spéciale de l'épreuve estonienne débutera à 19H05 (20H05 en Estonie), un court chrono de 3,35 kilomètres (Visit Estonia Tartu 1). Dix spéciales seront à suivre en direct vidéo sur la RTBF ce week-end.