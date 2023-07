WRC Estonie : la victoire pour un époustouflant Rovanpera, la 2e place pour un bon Neuville

Kalle Rovanpera (Toyota) a remporté ce dimanche le Rallye d’Estonie, huitième épisode de la saison 2023 du championnat du monde des rallyes (WRC). Son succès est incontestable tant il a enchainé les meilleurs chronos, il n'en a pas lâché un seul samedi et dimanche.

Thierry Neuville (Hyundai) a décroché la deuxième position sur les routes estoniennes, devançant son équipier Esapekka Lappi et une autre Toyota, celle d’Elfyn Evans. La cinquième place est revenue à Teemu Suninen (Hyundai). On retrouve ensuite Pierre-Louis Loubet (Ford), Takamoto Katsuta (Toyota) et Ott Tanak (Ford), qui avait écopé d’une pénalité de cinq minutes avant même le début de son épreuve à domicile.

Au championnat, Rovanpera totalise à présent 170 unités. Evans en compte 115, Neuville 112, Tanak 104 et Sébastien Ogier (Toyota) 98.

La prochaine manche, sur la terre finlandaise, se tiendra du 3 au 6 août.