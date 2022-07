Il y a exactement un an, lors du Rallye d’Estonie 2021, Kalle Rovanpera grimpait pour la première fois de sa carrière sur la plus haute marche du podium. Le plus jeune vainqueur en WRC n’a cessé d’impressionner… et de gagner depuis lors. On l’attendait dans les années à venir, mais il répond plus que présent dès aujourd'hui. 5 succès cette saison, une maitrise aussi incroyable que sa sérénité (14 scratches remportés en Estonie !) : à 21 ans, il parait déjà expérimenté et capable de gagner sur tous les terrains. Son statut a clairement changé en un an à peine.

"Qui peut me battre ? Je ne sais pas... On verra bien la suite, mais j'espère que personne ne viendra nous rechercher dans ce championnat et qu'on décrochera le titre le plus vite possible", souriait le principal intéressé après sa victoire. S’il poursuit sur cette lancée, il s’inscrira dans la lignée des Sébastien Loeb et Sébastien Ogier.