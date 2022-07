WRC Estonie - Kalle Rovanpera : "Je me sens de plus en plus fort !"

A 20 ans, 9 mois et 17 jours, Kalle Rovanpera (Toyota) avait remporté l'an dernier en Estonie son tout premier rallye WRC.

"Je découvre un paquet de nouvelles situations depuis mon arrivée en WRC. Je me sens de plus en plus fort ! Ca compte beaucoup à mes yeux. Je ne suis pas ‘obligé’ de gagner ce rallye, mais on souhaite naturellement toujours réaliser le meilleur résultat possible. On a modifié les notes sur quelques sections, mais le rallye ressemblera très fort à celui dans l’an dernier. On sait ce qui nous attend donc. Tout le monde connait les spéciales, je ne crois pas que les écarts vont être très grands. Le championnat ? Je n'y réfléchis pas trop. Pour être franc, quand je suis à la maison, je ne pense pas trop au rallye. Un petit peu, bien sûr, mais pas trop souvent", a-t-il souri.