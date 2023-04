WRC : en signe de solidarité suite au décès de Craig Breen, Toyota ne nominera que deux voitures en Croatie

Toyota, équipe concurrente de Hyundai, a décidé ce mercredi de choisir seulement deux voitures pour la catégorie des constructeurs. "En signe de solidarité, les équipes ont convenu que seuls deux équipages seront désignés comme éligibles aux points constructeurs sur ce rallye. Nos équipages nommés seront #17 et #69, avec #33 et #18 éligibles pour les points pilotes comme d'habitude", a publié l'écurie japonaise. Sébastien Ogier et Kalle Rovanpera sont les deux pilotes nommés, Elfyn Evans et Takamoto Katsuta se contentant des unités au classement des pilotes. Un exemple de fair-play de la part du team Toyota.

Le week-end sera logiquement placé sous le signe des hommages envers Craig Breen. Les bolides Hyundai porteront une livrée aux couleurs du drapeau irlandais tandis que la meute du WRC se réunira jeudi, en milieu d'après-midi, afin de prendre une photo officielle, sorte de dernier aurevoir au sympathique pilote parti à 33 ans. La première spéciale est prévue vendredi matin.

Sébastien Ogier occupe la tête du championnat avec 56 points, devant Thierry Neuville, 2e avec 53 points, et Kalle Rovanpera, 3e avec 52 unités. L'Estonien Ott Tanak (Ford), 47 points, et Elfyn Evans (44) complètent le top 5. Toyota est en tête du classement constructeurs avec 127 points devant Hyundai (100 points).