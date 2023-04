WRC Croatie : Thierry Neuville s'accroche à la 1ère place malgré les attaques d'Elfyn Evans

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la tête du Rallye de Croatie, quatrième rendez-vous du championnat du monde des rallyes (WRC), au terme des huit premières spéciales disputées ce vendredi.

Notre compatriote a été constant et est parvenu à éviter les pièges, à l'exception d'une petite erreur en début de journée dans la deuxième spéciale du menu croate. Dans cette même ES2, Sébastien Ogier (Toyota) et Kalle Rovanpera (Toyota) ont crevé, perdant entre une et deux minutes.

Neuville compte 5,7 secondes d'avance sur Elfyn Evans (Toyota) et 30 secondes d'avance sur Ott Tanak (Ford). Esapekka Lappi (Hyundai) est quatrième, à 33,4 secondes, et Ogier complète le top 5, à 1:23.7.

Samedi, huit autres spéciales constituent la deuxième journée complète. Quatre passages seront à suivre en direct vidéo sur notre site et sur RTBF Auvio.

Le programme de samedi

ES9 : Kostanjevac - Petruš Vrh 1 (23,76 km - 7H54)

ES10 : Vinski Vrh - Duga Resa 1 (8,78 km - 9H05) → Le direct vidéo

ES11 : Ravna Gora - Skrad 1 (10,13 km - 10H23)

ES12 : Platak 1 (15,63 km - 11H26) → Le direct vidéo

ES13 : Kostanjevac - Petruš Vrh 2 (23,76 km - 15H54) → Le direct vidéo

ES14 : Vinski Vrh - Duga Resa 2 (8,78 km - 17H05)

ES15 : Ravna Gora - Skrad 2 (10,13 km - 18H23)

ES16 : Platak 2 (15,63 km - 19H26) → Le direct vidéo