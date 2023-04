WRC Croatie - Thierry Neuville : "On est seulement à 11 points des leaders au championnat... ce n'est pas la catastrophe"

Elfyn Evans (Toyota) a remporté le Rallye de Croatie, quatrième manche du championnat du monde WRC, dimanche, à Kumrovec. Thierry Neuville (Hyundai), qui avait abandonné samedi, a remporté de la Power Stage, prenant 5 points pour le championnat.

"J'ai vécu une des semaines les plus émotionnelles de ma vie. Les dix derniers jours ont été très difficiles, on a vécu toutes les émotions possibles, notamment une grosse déception samedi. On voulait vraiment cette victoire pour Craig Breen, pour l'équipe et pour nous. Quand on évolue tout le temps à la limite, on ne peut éviter toutes les erreurs. On a dû se battre, on n'était pas totalement à l'aise dans la voiture. On était dans une bonne position et on voulait absolument la défendre. Notre revanche aujourd'hui, c'était les cinq points de la Power Stage. On voulait tout de même marquer le coup avec la voiture aux couleurs du drapeau irlandais. Quand on a passé la ligne d'arrivée, on a rigolé avec Martijn (ndlr : Wydaeghe, son copilote). La pression retombait. La joie était présente aussi, je ne me souvenais plus que je savais rouler aussi vite. Ca fait longtemps qu'on n'avait plus roulé aussi fort. La prise de risque a été grande", a indiqué le Belge à notre micro.

Et d'ajouter : "Ce week-end, on ne peut pas dire que la performance était là. J'avoue que je me suis donné à fond. En soi, ce n'est pas une mauvaise opération car on partira quatrième sur la route au Portugal. On aura certainement encore une bonne position sur la route en Sardaigne ensuite. Esapekka Lappi et Dani Sordo partiront de loin aussi donc il faudra, en équipe, marquer des gros points sur ces deux courses. On se trouve seulement à onze points des leaders, ce n'est pas la catastrophe."