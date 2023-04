WRC Croatie - Sébastien Ogier ralenti par une crevaison : "On va se battre et voir comment on peut remonter"

Ouvreur ce vendredi sur le Rallye de Croatie, quatrième manche du championnat du monde des rallyes (WRC), Sébastien Ogier (Toyota) a été victime d'une crevaison dans la deuxième spéciale du parcours. Il a perdu environ une minute et trente secondes.

"En essayant d'éviter une corde, une compression à haute vitesse a endommagé notre roue avant gauche. On était au milieu d'une longue spéciale, on a été obligé de s'arrêter afin de changer la roue. Lors des reconnaissances, il y avait beaucoup de boue dans la corde. J'ai décidé de l'éviter pour essayer d'être prudent. Comme c'est à très haute vitesse, on ne peut pas non plus aller tourner trop loin. C'est dommage car la vitesse était présente. On va essayer de se battre et de voir comment on peut remonter", a raconté le Français à notre micro ce vendredi midi.