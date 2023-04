WRC Croatie - Martijn Wydaeghe : "Les 5 points dans la Power Stage, c'était pour notre ami Craig Breen... il était avec nous"

Thierry Neuville (Hyundai) a récolté ce dimanche les cinq unités dans la Power Stage du Rallye de Croatie, quatrième manche du championnat du monde des rallyes (WRC). Le pilote belge occupait la tête samedi, mais est parti à la faute.

"Depuis l'annonce du décès de Craig Breen, ça a été difficile de gérer. On est arrivé ici à la dernière minute. Pendant la semaine, il y a eu beaucoup d'émotions. On a quand même essayé de faire notre travail, on a réussi hormis notre petite erreur samedi. Ca nous coûte la victoire, mais il y a des choses plus graves dans la vie. On doit tout le temps attaquer, ça nous met dans des circonstances difficiles. On n'a pas de marge. Les cinq points dans la Power Stage, c'était pour Craig. Il était avec nous, c'est sûr. Avec l'équipe, je pense qu'on peut faire un très bon travail au Portugal. On sera en quatrième position, Esapekka Lappi derrière et Dani Sordo encore plus loin. On va déjà bientôt commencer à mettre le focus sur cette course", a indiqué Martijn Wydaeghe, copilote de Neuville, après la course.