WRC Croatie, le débriefing du vendredi : Thierry Neuville héroïque dans la galère, Kalle Rovanpera en démonstration

Le Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris Rally1) occupe solidement et autoritairement la tête du Rallye de Croatie, troisième épreuve du Championnat du Monde des Rallyes, au terme des huit spéciales disputées ce vendredi.

Le leader du championnat a parfaitement mis à profit sa première position dans l'ordre de départ (dans des conditions très pluvieuses et très piégeuses, la route se dégradait au fur et à mesure des passages) et signé la bagatelle de six meilleurs temps en l'espace de huit spéciales.

Alors qu'il ne comptait que 12.5 secondes de retard sur Kalle Rovanpera à l'arrivée de la quatrième et dernière spéciale de la boucle matinale, Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) a rencontré un problème mécanique (alternateur) sur le routier avant de rejoindre le parc d'assistance en fin de matinée. Il a dû, en compagnie de son copilote Martijn Wydaeghe, pousser la voiture sur une distance de 800 mètres.

Les deux hommes sont arrivés complètement épuisés et ont écopé d’une pénalité de 40 secondes pour avoir pointé quatre minutes en retard.

Sa Hyundai réparée, TN a réussi à remonter de la quatrième à la deuxième place, assez loin toutefois (1:04.0) de l'autoritaire leader de ce Rallye de Croatie, tout en signant un scratch au passage dans la dernière spéciale du jour.

Ott Tanak (Hyundai i20 N Rally1) est troisième à 1:23.3, Craig Breen (Ford Puma Hybrid Rally1) quatrième à 1:35.2, Oliver Solberg (Hyundai i20 N Rally1) cinquième à 2:38.5.

Dans son premier débriefing de la semaine, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Croatie, revient sur les nombreux temps forts de la journée et tend son micro à Thierry Neuville, l'un des héros du jour.