WRC Croatie, le débrief : l'éclat de rire entre Neuville et Wydaeghe, un championnat plus que serré, hommage émouvant à Breen

Elfyn Evans (Toyota) a remporté dimanche le Rallye de Croatie, 4e manche du championnat du monde WRC, et rejoint, à égalité de points en tête du classement provisoire, son équipier français Sébastien Ogier, 5e de l'épreuve. Evans a pris la tête à la suite de l'abandon de Thierry Neuville (Hyundai) samedi matin sur sortie de route. Il ne l'a plus lâchée, gérant son avance sur Ott Tanak (Ford) et Esapekka Lappi (Hyundai).

Sébastien Ogier (Toyota), ralenti par une crevaison et deux pénalités, n'a pu faire mieux que cinquième du rallye, derrière son équipier Kalle Rovanpera. Thierry Neuville, de son côté, est finalement parvenu à sauver cinq points dans la Power Stage.

Le Rallye de Croatie avait été endeuillé avant le départ par la mort du pilote de l'écurie Hyundai Craig Breen. L'Irlandais, âgé de 33 ans, avait été tué sur le coup lors d'essais sur le parcours du rallye une semaine avant le départ lorsque un poteau en bois d'une clôture a pénétré dans l'habitacle lors d'une sortie de route. Les Hyundai étaient pour le rallye décorées aux couleurs du drapeau irlandais en hommage à leur équipier.

Dans son débriefing, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur les routes croates, tire les enseignements de l'épreuve croate.