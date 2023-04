WRC Croatie, le débrief : énorme désillusion pour Neuville, le 'vieux' Ogier face au 'gamin' Rovanpera

Elfyn Evans (Toyota) était en tête samedi soir du Rallye de Croatie, devançant de plus de 25 secondes l'Estonien Ott Tanak (Ford) avant la dernière journée. Thierry Neuville (Hyundai), leader, est sorti dans la 11e spéciale samedi matin et a été contraint à l'abandon. Evans a alors hérité du commandement et a ensuite profité de problèmes de tenue de route pour Tanak dans la 16e et dernière spéciale de la journée.

Sébastien Ogier (Toyota) est remonté à la 4e place après avoir écopé d'une pénalité vendredi soir qui l'avait fait chuter au classement. Il s'est notamment adjugé trois spéciales samedi mais reste encore à près de 1 minute et 50 secondes du leader et à plus de 50 secondes du 3e, Esapekka Lappi (Hyundai). Un autre duel intéressant se profile dimanche puisque Kalle Rovanpera (Toyota) se trouve deux secondes derrière Ogier.

Dans son débriefing, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF sur les routes croates, tire les enseignements de la journée du samedi.