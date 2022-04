WRC Croatie : L'image, la phrase, la déception... 5 faits marquants du rallye

Thierry Neuville a été très malchanceux pendant tout le week-end en Croatie... sauf dimanche, sur le coup de 14h03 : alors qu'il tentait d'aller chercher de gros points dans la Power Stage, TN est parti à la faute... et quasiment en tonneaux, mais il a pu repartir et rallier l'arrivée.

"On savait qu'on pouvait aller chercher trois points en sachant que derrière, Kalle et Ott allaient être à l'attaque, avec deux pneus "pluie" qui leur étaient utiles pour la traction dans la boue. Moi, j'avais un pneu dur (et trois tendres, ndlr) sur la voiture, et j'ai bloqué la roue, j'ai dû relâcher le frein pour refreiner derrière, et on s'est retrouvés trop vite dans un virage ultra-glissant. On y est allé un peu large et on a crevé une roue, on a dû finir au ralenti."