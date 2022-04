WRC Croatie : Kalle Rovanpera veut "se battre pour le podium", Elfyn Evans doit "être réaliste" en partant de loin

Leader du Championnat du Monde depuis sa victoire en Suède, Kalle Rovanpera (46 points) compte 14 longueurs d'avance sur Thierry Neuville (32 points) et espère encore creuser l'écart sur son rival belge cette semaine, en Croatie.

Mais le jeune Finlandais, qui avait détruit sa voiture dès la première spéciale de l'édition 2021 de l'épreuve croate, risque de souffrir d'un manque d'expérience sur les routes asphaltées de cette épreuve très piégeuse.

"Je pense que je serai un peu plus prudent que l'an dernier au moment de prendre le départ !, a souri Kalle Rovanpera au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF à Zagreb. Je veux vivre une course propre, sans le moindre problème, cela devrait nous permettre de marquer de bons points. Mon abandon survenu dès la première spéciale l'an dernier est évidemment un handicap, il y a beaucoup de spéciales que les autres connaissent mieux que moi désormais. Et elles ont l'air difficiles, c'est donc un avantage pour eux d'y avoir roulé l'an dernier. Ce sera peut-être compliqué pour moi, mais j'espère me battre pour une place sur le podium."

Quant à son coéquipier Elfyn Evans, vice-Champion du Monde en titre, il revient sur les terres où il a signé une deuxième place très convaincante l'an dernier... à seulement six dixièmes de seconde de Sébastien Ogier, absent cette année. Mais le pilote gallois reste sur deux contre-performances cette saison et ne compte que quatre points, grappillés lors de la Power Stage du Monte-Carlo, au classement du championnat.

"On s'attend à un rallye assez difficile au vu des conditions qui nous attendent, a souligné Elfyn Evans. Le grip change tout le temps ici. Avec la pluie annoncée, ce sera intéressant ! Les routes risquent d'être très sales pour ceux qui s'élancent plus loin, comme moi, nous devons donc être réalistes. Mais on va tout donner. J'apprécie ce rallye, les spéciales sont très belles. Notre début de saison n'a pas été génial, on doit essayer de l'oublier et regarder devant nous. On ne doit pas vouloir se "réinventer", on verra en fonction des circonstances ce qu'on peut viser comme résultat. Quand tout se passe normalement, seule une victoire est un bon résultat !"