WRC Croatie : Kalle Rovanpera "n'avait pas le droit à l'erreur", Ott Tanak "n'a pas le moindre regret"

Après avoir perdu la tête du Rallye de Croatie, dont il était le leader depuis la première spéciale vendredi matin, juste avant la Power Stage, Kalle Rovanpera a sorti un grand numéro dans les derniers kilomètres de l'épreuve pour déloger Ott Tanak de la première place et remporter son premier rallye sur asphalte avec 4.3 secondes d'avance sur l'Estonien.

"On a roulé très intelligemment ce week-end, et j'en suis très content, a souligné Kalle Rovanpera, autoritaire leader du Championnat du Monde, au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Croatie. On a fait du bon boulot dans les conditions difficiles, et on a poussé fort quand c'était nécessaire. Avant la Power Stage, il y avait de la pression, avec mes pneus durs, la situation n'était pas idéale, il y avait beaucoup de boue sur la route. Et je savais aussi que je n'avais pas le droit à l'erreur, je devais ramener la deuxième place. C'était piégeux, mais j'ai quand même poussé ! Maintenant que j'ai gagné sur asphalte, on peut dire que je peux me battre pour la victoire sur toutes les surfaces. Pour la suite, ouvrir la route au Portugal et sur les autres rallyes "terre" à l'avant, je sais que ce sera difficile, mais il faudra ramener de bons points."

Ott Tanak, qui avait gommé trente secondes de retard en l'espace de deux spéciales grâce à un pari gagnant (quatre pneus tendres et deux "pluie"), n'a pas pu rivaliser dans la Power Stage, disputée sur des routes plus sèches.

"C'est sympa d'être sur le podium sans avoir vécu le moindre drame !, a souligné Ott Tanak. C'est bien d'être enfin à l'arrivée d'un rallye. Je n'ai pas de regrets, on a fait une course intelligente, avec de bons choix. J'ai su mettre Kalle sous pression, mais il a fait une bonne Power Stage. Moi, je ne voulais pas y prendre tous les risques."