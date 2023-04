WRC Croatie - Elfyn Evans : "Cette victoire a un goût de renaissance, je n'avais plus gagné depuis un petit temps"

Elfyn Evans (Toyota) a remporté dimanche le Rallye de Croatie, 4e manche du championnat du monde WRC, et rejoint, à égalité de points en tête du classement provisoire, son équipier français Sébastien Ogier, 5e de l'épreuve. Le pilote gallois remporte ainsi à 33 ans son 6e rallye WRC.

"La semaine a été difficile pour tout le monde, j'ai du mal à trouver les mots. Je suis très heureux de la victoire et heureux aussi de la manière dont l'intégralité de la famille WRC a rendu hommage à Craig Breen. On peut tous être fier de cela. Il va nous manquer. On aurait préféré ne pas vivre ce moment, mais il a fallu garder sa concentration à 100%. C'est une compétition, on se devait de performer. Cette période a été particulièrement compliquée pour mon copilote Scott Martin aussi. Il a travaillé quelques années avec Craig, ils se connaissaient bien. Il est également parvenu à maintenir son niveau de concentration très haut. On a livré un job impressionnant. Ce rallye est significatif pour moi. Cette victoire a un goût de renaissance, ça faisait un petit temps que je n'avais plus gagné (ndlr : lors du Rallye de Finlande en 2021). La mauvaise nouvelle, c'est qu'on grimpe à la première place du championnat avant deux manches sur terre, où il y aura du balayage. Plus sérieusement, il faut prendre les victoires quand elles se présentent", a résumé le Gallois à notre micro.