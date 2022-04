WRC Croatie : Adrien Fourmaux vise le Top 5, Pierre-Louis Loubet veut être à l'arrivée et "tirer son épingle du jeu"

Ils seront quatre à prendre le volant de la Ford Puma Hybrid Rally1 cette semaine en Croatie : Craig Breen, Gus Greensmith, Adrien Fourmaux et Pierre-Louis Loubet. Les deux jeunes pilotes français espèrent s'illustrer, mais avant tout, rejoindre l'arrivée pour accumuler de l'expérience.

"Cela fait vraiment plaisir de revenir ici, a détaillé Adrien Fourmaux au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Croatie. Cela fait un an que je roule en WRC, la boucle est quasiment bouclée ! Le challenge sera beau, les conditions l'an dernier étaient un peu plus faciles que celles qui nous attendent cette semaine. L'asphalte, c'est la surface la plus compliquée à apprivoiser : le grip est haut, mais il peut tomber d'un coup ! Sur la terre, c'est quand même un peu plus constant. J'ai l'ambition de d'abord bien gérer la première journée, cela va être un gros challenge, et il risque d'y avoir beaucoup d'erreurs. Même des petites, cela peut vite perdre du temps. Les coulées d'eau, s'il pleut vraiment bien, cela compliquera les choses, même pour ceux qui partent devant. L'ambition est d'essayer de faire comme l'an dernier (cinquième, ndlr) ou mieux, ce serait bien !"

"Je suis dans un bon état d'esprit avant de débuter ce rallye, je suis très content d'être là, a pour sa part souligné Pierre-Louis Loubet. Cela faisait un long moment que je n'avais plus roulé ! On a tout pour bien faire, j'espère trouver mes marques rapidement. L'an dernier, cela a été compliqué, mais cela fait partie d'une carrière. Mes ambitions ? Tout dépendra de mes sensations. S'il fait sec, on pourra vraiment attaquer et espérer faire de belles choses. S'il pleut, il faudra vraiment être malin pour aller au bout, parce que ça peut devenir très compliqué. Je souhaite finir ce rallye, ce serait déjà bien après nos péripéties de l'an passé. Et puis, tirer notre épingle du jeu, faire de bons chronos dans certaines spéciales, et prendre un maximum d'expérience pour pouvoir petit à petit hausser notre niveau au cours de la saison."