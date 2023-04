WRC : Craig Breen, équipier de Thierry Neuville chez Hyundai, est décédé à 33 ans

Le monde du sport automobile est en deuil. Le pilote irlandais Craig Breen, 33 ans, est décédé ce jeudi. Hyundai Motorsport, l’écurie dans laquelle évoluait l’Irlandais, a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué.

"Hyundai Motorsport est profondément attristé de confirmer que le pilote Craig Breen a perdu la vie aujourd’hui à la suite d’un accident survenu lors des essais préliminaires du Rallye de Croatie. Le copilote James Fulton est sorti indemne de l’accident. Hyundai Motorsport adresse ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux nombreux fans de Craig. Hyundai Motorsport ne fera aucun autre commentaire pour le moment".

Selon son équipe, l’accident s’est produit aux alentours de 12h40 ce jeudi en Croatie.

Le natif de Waterford, qui devait disputer seulement une partie des épreuves WRC cette saison, avait pris la deuxième place du rallye de Suède, la deuxième course de l'année, en février dernier. Il occupait la sixième place du championnat du monde WRC avant le rallye de Croatie, quatrième course (sur 13) de la saison.

Craig Breen n'avait encore jamais remporté de victoire en WRC, se contentant de neuf podiums entre 2016 et 2023, avec six deuxièmes et trois troisièmes places. L'Irlandais avait terminé au septième rang du championnat du monde WRC en 2022 après avoir notamment décroché deux podiums, à Monte-Carlo (3e) et en Italie (2e).