WRC Chili - Thierry Neuville : "On va essayer de faire un rallye parfait comme on est capable de le faire"

Avant d'aborder sa sortie violente en 2019 : "Ce n'était pas 'le' crash de ma carrière, j'en ai fait des pires après, notamment en test. C'est un rallye comme un autre, il va falloir faire le travail et trouver un bon setup. On n'a pas eu de séance d'essai avant de venir ici. On partira un peu dans l'inconnu sur le shakedown. J'espère qu'on sera vite content du comportement de la voiture. On est repassé au virage où j'étais sorti. Ca passera surtout à fond cette année, ça ne passait pas à l'époque. Le parcours a énormément évolué, les routes ont été retravaillées. C'est beaucoup plus large. Si je n'avais pas connu le kilométrage exact, je pense que je n'aurais pas reconnu l'endroit."

"L'objectif, ça reste de rallier l'arrivée. On ne va pas tout risquer juste pour aller gagner. On va essayer de faire un rallye parfait comme on est capable de le faire. Si on y parvient, on devrait être bien positionné au terme de l'épreuve. Mon top 3 ? J'ai envie de me mettre comme premier. Je pense qu'Ott Tanak aura un bon rallye aussi et, à mon avis, ce sera Elfyn Evans en 3. Toyota compte 8 succès cette saison, nous un. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. On a été freiné quelques fois dans notre élan", conclut notre compatriote.