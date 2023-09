WRC Chili - Thierry Neuville : "Le ressenti dans la voiture n'est pas grandiose... mais c'est pas mal de retrouver le podium"

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la troisième place du Rallye du Chili, onzième manche du championnat du monde WRC, samedi à mi-journée. Le pilote belge a récupéré une place à l'issue de la première boucle constituée de 3 spéciales.

"C'est pas mal de retrouver le podium, mais qu'est-ce que ça aurait pu être sans notre crevaison dans la première spéciale de la journée ? Elle nous a mis a mal pour la suite, il nous manquait un pneu pour la boucle. Avec notre choix initial, je pense qu'on aurait justement pu en profiter dans la deuxième et la troisième. J'ai donc commencé à gérer les pneus. On s'en sort pas trop mal. Le choix des pneus était difficile pour cette journée. J'ai pas mal insisté auprès de l'équipe pour partir avec mon choix. Ils pensaient partir avec cinq roues. J'ai gardé mon choix de six, je pense que j'ai bien fait", indique le Belge à notre micro.

"La deuxième place de Teemu Suninen est un objectif, mais garder Elfyn Evans derrière en sera un autre. Il est à quinze secondes, il va falloir gérer. Je pense que ça va être six pneus 'hard' pour tout le monde durant l'après-midi. La boucle est longue, ça va être encore plus abrasif et encore plus chaud. Le ressenti dans la voiture n'est pas grandiose. La dernière spéciale du matin, c'est la seule où j'ai pu me lâcher un petit peu. On n'est pas 100% à l'aise, il faut faire avec. On ne trouvera pas de miracle ce week-end. Je me suis adapté, je fais avec. C'est évident qu'on aurait préféré que ça se passe plus facilement. On aurait pu être plus rapide dès le début du rallye", poursuit-il.