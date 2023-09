WRC Chili - Thierry Neuville fait une croix sur la victoire : "Ce sera une journée encore plus difficile samedi"

Thierry Neuville (Hyundai) pointe au 4e rang du Rallye du Chili après la première journée de la 11e des 13 manches du championnat du monde WRC, vendredi.

"On espère toujours être aux avant-postes et être en bagarre pour la victoire. Ca n’a pas été le cas aujourd’hui car j’avais du mal à attaquer, je n’arrivais pas, je perdais la voiture tout le temps. Les choses n’allaient pas comme on l’aurait voulu. Ca allait un peu mieux durant l’après-midi, mais ce n’était pas une belle journée pour nous pour être honnête. J’ai essayé d’attaquer, je me suis fait des frayeurs. J’ai préféré passer à travers, essayer de gérer mes pneus au mieux. Je pense que ça a payé parce que on a quand même pu aller chercher Rovanpera et reprendre constamment du temps à Evans. Il ne faut pas oublier le balayage qui était impressionnant et surprenant durant la journée. Avec des conditions plus sèches que prévu, on ne pouvait pas s’attendre à être en tête ce soir", a analysé Neuville à notre micro.

Le Belge pointe à 27,7 secondes du leader Ott Tanak, le pilote Ford. La victoire est-elle encore jouable ? "Je pense que samedi sera une journée encore plus difficile. Le balayage sera bien plus important. Avec les gars rapides derrière nous, on va le payer cher je pense. Le podium, ce sera l’objectif même si on espère toujours mieux", indique-t-il.