WRC Chili - Thierry Neuville, en galère : "Chaque fois que j'essaie d'attaquer, on se fait des belles frayeurs"

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la cinquième position après les trois premières spéciales du Rallye du Chili, 11e des 13 manches du championnat du monde WRC, vendredi.

"Il est évident qu'on a eu un peu de mal durant la première partie de cette première journée. Je ne le sens vraiment pas. Chaque fois que j'essaie d'attaquer un peu, on se fait des belles frayeurs. Ca allait un peu mieux dans la deuxième spéciale du matin. J'ai fait des nouveaux changements pour l'ES3, il s'est avéré que ce n'était pas le bon choix. Pas mal de galère donc à nouveau. Il y a eu pas mal de faits de course. On est encore là. On est à vingt secondes du leader Evans, ce n'est pas énorme sur un rallye comme celui-ci", a précisé le Belge à notre micro.

"Il va se passer des choses. On est honnêtement passé tout près quelques fois aussi. J'ai privilégié de finir la boucle et être ici à midi afin de faire quelques changements sur la voiture. On doit comprendre avant de hausser à nouveau le rythme. Quand ça balaie, on a parfois du mal à tenir la voiture dans la trace. Elle m'échappe régulièrement, je pars presque en tête-à-queue, je vais taper des talus. Ca ne met pas en confiance pour attaquer. Pour la deuxième partie de journée, il faut faire les bons choix et espérer que le feeling va revenir", a-t-il poursuivi.