WRC Chili - Thierry Neuville doit oublier le titre cette saison : "J'ai l'impression qu'on fait tout ce qu'il faut, mais la réussite n'est pas là"

L'Estonien Ott Tanak (Ford) a remporté dimanche le Rallye du Chili, 11e manche sur 13 du championnat du monde des rallyes, le Finlandais Kalle Rovanpera ne parvenant pas (encore ?) à coiffer sa deuxième couronne mondiale. Tanak, qui remporte sa 2e victoire de la saison et la 19e de sa carrière en WRC, a devancé Thierry Neuville (Hyundai) et Elfyn Evans (Toyota) de 1 min 7 sec.

"Tant qu'on n'est pas premier, il y a toujours moyen de faire mieux. Après un départ mitigé vendredi, il fallait sauter dans le train. On a réussi à le faire dès le vendredi midi. La bagarre a été là tout au long du week-end. Il y avait des spéciales compliquées, beaucoup de balayage. On a réussi à bien gérer les pneus malgré une crevaison, la perte d'hybride et des soucis électriques. La voiture ne voulait plus démarrer pour la Power Stage. On a gardé la tête froide pour aller chercher la 2e place. Je trouve très déçu pour mon équipier Teemu Suninen. Il faisait un très beau rallye, il méritait d'être sur le podium. Il a craqué dans la bagarre, c'est dommage pour lui", raconte le Belge à notre micro.

Un Neuville qui obtient son 7e podium de la saison : "Deux podiums m'ont été volés, notamment la Croatie où je menais et où je suis sorti. On a abandonné en Grèce suite à une case mécanique. J'ai l'impression qu'on fait tout ce qu'il faut, mais la réussite n'est pas là. On voit qu'on a encore du travail face à nos concurrents. On n'y est pas en termes de fiabilité."

Et si Tanak revenait chez Hyundai ? "On doit renforcer l'équipe. Il reviendra probablement avec la connaissance d'une autre voiture concurrente, ça ne peut qu'aider. Je l'ai toujours dit : c'était l'équipe le plus coriace, le plus difficile à battre. C'était une référence pour moi, ça me donnait l'opportunité de me surpasser de temps en temps. Même si la collaboration en équipe n'a pas toujours été facile, avec Cyril Abiteboul aux commandes, il jouera le jeu et ça va être un bon coéquipier", conclut le pilote Hyundai.