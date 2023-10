WRC Chili : Tanak vainqueur, Neuville prend la 2e place et dit au revoir au titre, Toyota sacré chez les constructeurs

Ott Tanak (Ford) a remporté ce dimanche le Rallye du Chili, le onzième épisode de la saison 2023 du championnat du monde des rallyes (WRC). Impressionnant, l’Estonien empoche l’épreuve chilienne… où il s'était déjà imposé il y a quatre ans, lors de la première/dernière édition du rallye.

Thierry Neuville (Hyundai), sixième en début d’épreuve, est remonté jusqu’à la deuxième place. Son équipier Teemu Suninen (Hyundai) était en bagarre pour cette deuxième position, mais le Finlandais est parti à la faute à une spéciale de l’arrivée. C’est Elfyn Evans (Toyota) qui a hérité de la troisième place, Kalle Rovanpera (Toyota) de la quatrième. Le Finlandais, qui fêtait ses 23 ans aujourd’hui, devra donc attendre pour décrocher une deuxième couronne mondiale. C'est par contre joué du côté des constructeurs, le sacre revenant à Toyota.

Cinquième position en WRC pour Takamoto Katsuta (Toyota), sixième pour Grégoire Munster (Ford). Le pilote belgo-luxembourgeois disputait sa toute première course dans la catégorie.

Il ne reste plus que deux manches cette saison : le Rallye d’Europe centrale fin octobre et le Rallye du Japon mi-novembre. Au championnat, Rovanpera totalise 217 unités contre 186 à Evans, 155 à Neuville et 146 pour Tanak.