WRC Chili, le débrief final : la 2e place, le meilleur résultat possible pour Neuville derrière Tanak... son futur équipier chez Hyundai ?

Comme lors de la seule édition précédente, en 2019, Ott Tanak (Ford) a remporté le Rallye du Chili, 11e des 13 épreuves du championnat du monde WRC, dimanche à Concepcion. Toyota s'est déjà assuré du titre chez les constructeurs.

Pour sa 19e victoire en carrière, l'Estonien, qui est cité avec de plus en plus d'insistance de retour au sein du team sud-coréen, a dominé l'épreuve de bout en bout devançant Thierry Neuville (Hyundai), 2e à 42,1 secondes. Le pilote belge a 'profité' de l'accident du Finlandais Teemu Suninen (Hyundai), alors 2e, lors de l'ES15, l'avant-dernière spéciale de l'épreuve. Suninen est sorti de la route et a été contraint à l'abandon.

En marquant des points, le Gallois Elfyn Evans (Toyota), 3e à 1:06.9, retarde le sacre de Kalle Rovanpera (Toyota), 4e à 2:11.0. Grégoire Munster et son copilote Louis Louka (Ford), pour leur premier rallye WRC, ont terminé à la 6e place du classement des WRC1.

Dans son débriefing final, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Chili, tire les enseignements de l'épreuve chilienne.