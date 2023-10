WRC Chili, le débrief : des crevaisons à foison, une grosse boulette chez Toyota et Tanak en patron

Ott Tanak (Ford) a écrasé la concurrence samedi lors de la 2e journée du Rallye du Chili, 11e manche sur 13 du championnat du monde WRC, reléguant son plus proche poursuivant, Teemu Suninen (Hyundai), à près d'une minute. L'Estonien s'est adjugé quatre spéciales sur les six disputées.

Thierry Neuville (Hyundai) occupe le troisième rang provisoire, 13,9 secondes derrière son équipier finlandais, mais seulement 10,7 secondes devant le quatrième, Elfyn Evans (Toyota).

Les routes de terre chilienne sont très cassantes, poussiéreuses et piégeuses. Après les sorties d'Esapekka Lappi (Hyundai) et de Pierre-Louis Loubet (Ford) vendredi, samedi était un festival de crevaisons comme rarement vu. Takamoto Katsuta (Toyota), Grégoire Munster (Ford) et Evans ont même connu des doubles crevaisons. La journée a aussi été marquée par une boulette inhabituelle chez Toyota : les pilotes sont tous les trois partis en matinée avec des pneus 'soft', il s'est avéré que les 'hard' constituaient le bon choix. Ils ont perdu au moins 40 secondes dans l'aventure.

Dans son débriefing du samedi, Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Chili, tire les enseignements de la deuxième journée sur les routes chiliennes.