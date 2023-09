WRC Chili - Le balayage, le choix de pneus, l'écart face aux ténors : l'apprentissage se poursuit pour Grégoire Munster

Et d'ajouter : "Concernant le choix de pneus, on s'était un peu basé sur celui d'Ott Tanak. On a finalement choisi de prendre plus de pneus 'soft', ce n'était pas vraiment la bonne option. On a vu que la dégradation n'était vraiment pas bonne après la première spéciale donc j'ai décidé d'introduire les pneus 'hard' un peu plus tôt que prévu. Heureusement car on termine la troisième spéciale avec une délamination à l'arrière gauche."

"Pour l'après-midi, on va passer les pneus 'hard'. On aura normalement plus de grip, mais il y aura les traces des deux roues motrices donc on va poursuivre notre apprentissage. Il y aura plus d'adhérence, mais parfois il n'y en aura plus. On va essayer de se rapprocher en termes d'écart, ça devrait être un peu plus faisable durant la deuxième boucle. On est pas mal, hormis dans la troisième spéciale de la matinée. On a fait un tête-à-queue, sans quoi on aurait pu faire le quatrième chrono. C'est surtout une course d'endurance avec les pneus, mais ça fait toujours plaisir au moral. Il y a encore des spéciales et on n'est pas trop mal jusqu'ici", a-t-il conclu.