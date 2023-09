WRC Chili : la gestion pour Rovanpera, l'espoir pour Evans, le doute pour Tanak et le podium (minimum) pour Lappi

Le peloton du WRC fait escale au Chili ce week-end pour la onzième manche du championnat du monde des rallyes (WRC). Notre envoyé spécial en Amérique du Sud, Olivier Gaspard, a tendu son micro à quelques pilotes de pointe avant le début de l'épreuve.

La gestion pour Kalle Rovanpera

"C'est un rallye technique et rapide. Ca ressemble un peu à la Nouvelle-Zélande. On verra durant le week-end, mais j'aime bien ce genre de tracés. Il y a de belles spéciales, mais elles sont piégeuses malgré tout. La clé pour nous, ce sera de bien gérer les choses durant la première journée. On va ouvrir la route. Il faudra aussi être très attentif aux choix de pneus. La victoire ou le championnat ? Je vais davantage me concentrer sur le championnat ce week-end. On s'approche de la fin de saison, on doit surtout être propre et tenter de marquer plus de points que mon dauphin au classement, mon équipier Elfyn Evans. Ca serait un bon week-end."



L'espoir pour Elfyn Evans

"Cette épreuve ressemble à un mix, c'est plus varié que dans mes souvenirs. Vous avez des portions serrés et techniques, mais aussi des moments très rapides. Les caractéristiques et les surfaces sont assez différentes. Ca me plait. C'est un gros défi car les notes sont pratiquement nouvelles et les rythmes sont changeants. Ca devrait être un chouette week-end. On doit avoir un bon niveau et voir où ça va nous mener. Naturellement, on doit essayer de reprendre des points à Kalle. On verra dans quelle mesure ça va être possible."