WRC Chili - Grégoire Munster après son baptême du feu agité : "Quelques bons temps et quelques erreurs... je me donne un 7/10"

Ott Tanak (Ford) a brillé sur le Rallye du Chili, onzième manche du championnat du monde des rallyes (WRC). Grégoire Munster (Ford) est parvenu, de son côté, à rallier l'arrivée de sa première apparition dans la catégorie reine... après l'oubli du carnet de notes, plusieurs crevaisons, des pépins mécaniques et un accident sur le routier.

"Je me donne un 7/10 pour mon week-end. On a fait quelques bons temps, on a fait des erreurs aussi. On a eu des soucis techniques, on a su les résoudre. On a perdu un peu de temps car on a pointé en retard. On a beaucoup appris sur cette manche. Dans la troisième spéciale ce dimanche, un pierre est allée toucher un tuyau de frein. On a dû essayer de condamner le tuyau de frein avant droit. Il y avait peu de temps sur la liaison donc on a pointé un peu en retard. C'est encore plus frustrant quand on attend 1h10 au regroupement et qu'on ne peut pas toucher à la voiture", a précisé le Belge qui évolue sous licence luxembourgeoise.

Et d'ajouter : "Ce qu'on doit améliorer à l'avenir, c'est éviter les petites erreurs. On doit aussi être un peu plus régulier et profiter encore un peu plus du premier jour. C'est difficile à dire puisque c'était notre première. Sur la terre, il faut être tip-top le premier jour pour avoir une bonne position de départ le lendemain. On a eu plein de problèmes, on a su relever la tête. On a continué sans passer par le super rallye, même après la double crevaison de samedi. On a fait toute la liaison avec un pneu sur la toile. On a donné de nous-mêmes, on a montré quelques performances et on est content de l'avoir fait."

"Le prochain rallye en WRC, ce sera sur l'asphalte (ndlr : lors du Rallye d'Europe centrale, la 12e manche en 2023). Je n'ai jamais conduit la voiture sur cette surface. Je pense que le paramètre aérodynamique entre en ligne de compte. C'est peut-être encore un peu plus difficile de trouver les limites. Il faudra voir. Il y aura des essais avant l'épreuve donc on sera dans des conditions optimales pour commencer. On a la chance de goûter à la Puma, c'est top. Cette chance arrive très rarement. C'est nous qui sommes dans la voiture, merci Jourdan Serderidis (ndlr : propriétaire de la voiture)", a-t-il conclu.