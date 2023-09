WRC Chili : début encourageant pour le duo Munster-Louka malgré... l'oubli du carnet de notes

Pour ses débuts dans la catégorie reine du WRC, lors du Rallye du Chili, la onzième manche de la saison, Grégoire Munster (Ford) pointe au septième rang, à 52,7 secondes. Copiloté par Louis Louka, il a connu une première partie de journée riche en émotions, entre des petits soucis mécaniques... et l'oubli du carnet de notes.

"On n'avait pas de cahier de notes pour la boucle du matin. Louis a trouvé une solution pour avoir un minimum et on s'en est finalement pas trop mal sorti. On s'en est rendu compte 5-10 minutes avant le départ de la première spéciale. Il fallait vite réagir, l'équipe a trouvé les notes et a envoyé des photos. C'est comme ça qu'on s'est débrouillé. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est une première fois pour nous deux. Il y a du stress. Ca ne devrait pas arriver, mais c'est comme ça. Quand je sors de la route, il n'est pas satisfait non plus. C'était compliqué dans la première puis au fur et à mesure, tu commences à savoir un peu comment ça fonctionne. Quand on voit les écarts, ce n'est pas si mal. On est quand même fort aidé avec le balayage car il n'y a pas beaucoup de grip sur les spéciales. On est aux alentours d'une seconde au kilomètre sur les deux dernières spéciales, c'est pas trop mal. Il devrait y avoir plus de grip durant la deuxième boucle. Ca devrait aller mieux, on aura toutes les conditions pour. Les premiers sont sûrement être plus rapides. On va voir, on va faire du mieux possible", raconte Grégoire Munster à notre micro.

"J'ai fait une petite erreur ce matin en préparant mes affaires, je me suis donc retrouvé à devoir lire mes notes sur mon téléphone. Ce n'est pas l'idéal quand on démarre dans une Rallye 1 pour la première fois. La technologie c'est bien, mais sur un petit téléphone, ce n'est pas aussi bien que sur un cahier. A un niveau comme celui-là, ça ne peut pas arriver. Greg n'était pas super heureux, mais il a été très fair-play avec moi. Il n'en a pas rajouté. Il a, comme moi, subi la situation. Les écarts plutôt faibles avec les autres ? C'est d'autant plus regrettable. C'est comme ça, on va essayer de prendre du plaisir durant l'après-midi et de laisser ça derrière. Ca fera partie de l'histoire on va dire. On s'en est sorti, je suis à présent concentré sur la suite", indique pour sa part Louis Louka.