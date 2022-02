WRC – Alain Penasse, organisateurs du rallye d’Ypres.  : "On a prouvé qu’on pouvait organiser un rallye au niveau mondial"

C’est fait, le rallye d’Ypres est au programme du Championnat du Monde des Rallyes (WRC) en 2022. Une nouvelle qui enchante son organisateur Alain Penasse.

Le WRC est de retour en Belgique en 2022, à nouveau à Ypres. L’épreuve belge a été préférée au Barum Rally (République tchèque) pour devenir la neuvième des treize épreuves du WRC version 2022.

Une bonne nouvelle pour son organisateur, Alain Penasse qui nous l’explique à notre micro : "Pour la 2e année consécutive, on va avoir le WRC en Belgique. On est heureux de cette nouvelle. Je ne pensais pas qu’il y avait d’autres options et c’était évident qu’Ypres avait prouvé qu’on pouvait organiser un rallye au niveau mondial. Je pense que le rallye est très compact et au milieu de l’Europe, ce qui a aussi sans doute convaincu tout le monde. Et puis, il y a une tradition à Ypres pour le rallye. Et la plupart des pilotes se sont bien amusés l’année passée."

Si l’année passée, le rallye avait fait escale à Spa, il n’en sera par contre rien pour cette édition de 2022. "C’était difficile cette année, car la semaine d’après, il y aura le GP de Formule 1. On travaille pour le moment sur le parcours afin de voir ce qu’on va faire. Il y a plusieurs options, mais c’est trop tôt pour en parler."

Si l’année passée, c’est Thierry Neuville qui a remporté la bataille, Alain Penasse espère à nouveau une belle bagarre avec du public plus nombreux. "On espère que ce sera à nouveau une belle bataille cette année. D’autant plus que le public aura plus de possibilités pour voir le rallye. La seule chose qu’on demande déjà maintenant, c’est de respecter les règles. Les rallyes belges sont populaires et on compte sur tout le monde pour montrer qu’on peut faire ce rallye sans souci. Au mois de mars, les tickets seront mis en vente."

Le rallye d’Ypres est programmé du 19 au 21 août.