Wozzeck d’Alban Berg au Festival d’Aix-en-Provence qui fête ses 75 ans

Cette année, le prestigieux festival d’Aix-en-Provence fête ses 75 ans. Et à cette occasion, c’est une édition particulière que nous propose le festival français.

Il y a 75 ans, en 1948, était fondé le Festival d’Aix-en-Provence, autour d’un lieu mythique, la cour du Palais de l’archevêché, dans lequel des représentations sont toujours données, 75 ans plus tard. C’est là que, cette année, les amateurs d’opéra pourront assister aux représentations de Cosi fan tutte de Mozart. Actuellement, d’autres lieux sont venus s’ajouter au festival, comme le petit théâtre du jeu de paume, où l’on donne cette année la création du nouvel opéra de George Benjamin, il y a également le grand théâtre de Provence, construit en 2007 pour monter cette année-là le Ring de Wagner. Et puis, le Festival d’Aix-en-Provence se balade parfois également en dehors de la ville. Depuis l’année dernière, il monte également des spectacles au Stade de Vitrolles, du côté de Marseille.

Pour cette édition anniversaire, les habitués retrouveront, comme à l’accoutumée, un opéra de Mozart, Cosi fan Tutte, mis en scène par Dmitri Tcherniakov. Mais il y a, cette année, une dominante d’œuvres du XXe ou du XXIe siècle, une audace pour une saison anniversaire.

Et parmi ces œuvres du XXe siècle, il y a Wozzeck d’Alban Berg. Wozzeck, premier opéra d’Alban Berg, créé en 1925 à Berlin, et est devenu un vrai classique du XXe siècle. La particularité de cette production, qui aurait dû être montée en 2020, est d’être dirigée par Sir Simon Rattle, un extraordinaire chef d’orchestre, tant dans des œuvres symphoniques qu’à l’opéra. Dans Wozzeck, Rattle insiste sur les émotions et la dimension romantique de l’œuvre – basée sur l’atonalité -, tout comme le faisaient Alban Berg et Erich Kleiber lors de la création de l’opéra en 1925. Rattle dirige le London Symphony Orchestra, "et c’est magnifique" nous dit Nicolas Blanmont.