WoW ! News propose un site internet, un magazine et une application avec des informations positives pour les enfants

Catherine et Alastair ont créé un site internet gratuit et sans publicité pour présenter des contenus journalistiques positifs à destination des enfants de 8 à 12 ans. " Ce projet est né d’un constat : les informations que nous recevons [avant ou pendant la crise du coronavirus] sont principalement négatives. Ces informations, nous les recevons en plus en temps réel, d’une manière très répétée… " explique Catherine. " Petit à petit, je me suis rendu compte que je perdais tout intérêt pour les informations. J’avais juste envie de me couper des médias. Or, le monde ne se réduit pas à ces idées négatives ! "

Sur ce site internet, vous pouvez retrouver des articles et des podcasts, mais aussi des portraits de personnes inspirées et inspirantes qui cherchent des solutions à travers le monde – c’est ce qu’on appelle le journalisme constructif. Pour Catherine et Alastair, diffuser des contenus positifs est d’autant plus important auprès des jeunes qui découvrent le monde et en construisent une vision particulière. " Cette vision a un impact sur la façon dont les enfants se sentent en sécurité et sur leur envie d’agir ensuite sur le monde. Pour agir, on doit se sentir en confiance. "

Très attaché au format papier, le couple franco-écossais – mais habitant à Bruxelles- a créé en plus une version papier – un magazine illustré de 36 pages avec une publication trimestrielle. " Cela reste chouette de recevoir un exemplaire par la poste avec son nom sur l’enveloppe. On reste un média numérique, tout en gardant un petit côté matériel. "

Pour enrichir leur offre, Wow ! News a lancé également une application interactive. Chaque semaine, les enfants peuvent retrouver une actualité présentée sous la forme d’un parcours ludique de 15 minutes avec des quiz, des missions, des vidéos et des infos bien sûr ! Ce parcours est aussi conçu comme un moment d’échange pour toute la famille où les enfants vont pouvoir exprimer leurs émotions par rapport à l’actualité.

