Wouter Vrancken va quitter le FC Malines, le G5 dans son viseur

Après un tel parcours gagnant, Wouter Vrancken semble avoir atteint un plafond avec son équipe. Le jeu est attrayant, les joueurs en progression, mais difficile de toucher au G5 qui joue avec un portefeuille plus grand. L’idée de rejoindre un des grands noms de notre championnat pourrait alors le tenter. Coïncidence ou non, plusieurs postes se libèrent au terme de cette saison.

Tout d’abord, le FC Bruges vient d’officialiser le départ de son entraîneur, Alfred Schreuder, à l’Ajax Amsterdam. À la recherche d’un coach connaisseur du championnat belge et pratiquant un jeu offensif, les Brugeois pourraient avoir trouvé la perle rare avec Wouter Vrancken, désormais libre.

Ensuite, le KRC Genk, en perdition depuis le départ de Philippe Clément en 2019, toque à la porte du jeune entraîneur belge. Le directeur sportif, Dimitri De Condé, souhaite retrouver un profil en adéquation avec le projet des jeunes mis en place depuis plusieurs années. Le profil flamand de Wouter Vrancken pourrait également jouer en sa faveur après l’échec du francophone Felice Mazzu.

Et si la surprise se nommait La Gantoise ? Après une remontée gagnante en cours de saison, les hommes de Hein Vanhaezebrouck ont pratiqué un des plus beaux football du championnat. Ils ont remporté la Coupe de Belgique face à Anderlecht et sont en bonne voie pour gagner les Europe Play-offs. Pourtant, Hein Vanhaezebrouck est en fin de contrat en juin et les négociations semblent être dans une impasse. Ivan De Witte pourrait changer de fusil d’épaule et se tourner vers son ancien joueur.

Avant de penser à son futur club, Wouter Vrancken va pouvoir profiter de ses adieux avec le KV Malines et ses supporters. Le rendez-vous est donné ce samedi soir à 20h45 contre Genk.