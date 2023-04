Wouter Vandenhaute sur la candidature de Bruxelles pour les mondiaux 2030 : "L’UCI a partagé notre enthousiasme"

On évoque un budget de 25 millions pour l’organisation de ce championnat du monde. Un investissement pour la ville mais on sent Philippe Close, le bourgmestre, emballé. "2030 ça a du sens avec ce bicentenaire. La terre du cyclisme, c’est la Belgique depuis longtemps. On est très excité pour Bruxelles et pour notre pays. Ça va animer notre ville ! Les Mondiaux de Louvain avaient coûté environ 25 millions d’euros. On va tourner dans ces budgets-là. Mais on sait que les retombées sont énormes, déjà dans l’horeca et les hôtels, mais aussi en termes d’image positive. Le vélo, c’est le sport qui donne la plus belle carte postale. Un championnat du monde, ça permet de voir beaucoup la ville car c’est en circuit. C’est une façon de la promouvoir de façon importante."