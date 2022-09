Wouter Vandenhaute rend hommage à Michel Verschueren : "Il reste la référence pour nous"

C’est la triste information de la journée du côté d’Anderlecht : le décès de Michel Verschueren, directeur historique du club. Au micro de Manuel Jous, le président actuel, Wouter Vandenhaute, s’est exprimé sur cette disparition.

"Nos pensées vont d’abord à sa famille, à ses proches. J’ai eu ce matin Michael au téléphone ce matin m’annonçant la mauvaise nouvelle. Cela doit être très dur de perdre ses parents en seulement quelques mois. Aujourd’hui, Anderlecht perd une vraie icône du club. Michel Verschueren était très moderne pour son temps. Il a d’abord créé le succès du RWDM avant d’être engagé par Constant Vanden Stock. Je le connais depuis 35 ans, quand j’ai commencé comme journaliste sportif. On a toujours eu un contact intense, il m’appelait 'Wouterke'. Malheureusement, la dernière fois que je l’ai vu, c’était lors de l’enterrement de sa femme.", a commencé par expliquer le patron du club bruxellois.

Vandenhaute est également revenu sur l’amour du club qu’éprouvait Verschueren. "C’est quelqu’un d’une autre époque. Il a dédié toute sa vie au club. Je pense que maintenant, on cherche plus un équilibre et une qualité de vie, la famille. Lui, c’était Anderlecht, Anderlecht et Anderlecht. Il était très moderne, c’est lui qui a créé le stade, les loges. Ils ont gagné beaucoup de titres dont la Coupe UEFA en 1983. C’était vraiment un personnage dont j’ai de très bons souvenirs. On a eu beaucoup de bonnes discussions intenses, c’est la fin d’une époque. Même pour moi et la nouvelle direction, il doit être la référence."