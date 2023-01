Wouter Vandenhaute, président non-exécutif d’Anderlecht : "On veut et on va redevenir le meilleur club de Belgique"

Questionné sur ses liens avec Vincent Kompany, Vandenhaute a expliqué : "C’est moi qui ai décidé de le nommer coach après six mois. A l’époque, pendant deux ans, les journalistes me demandaient pourquoi je ne le virais pas. Aujourd’hui, on me demande pourquoi je ne l’ai pas gardé. Je pense qu’on a bien travaillé, on a fini 4e puis 3e, on a atteint la finale de la Coupe de Belgique. Mais avec Kompany, ce n’était pas un one-man-show. J’ai senti que la mayonnaise ne prenait pas aussi bien qu’on le voulait. On a discuté et on a tiré des conclusions ensemble, main dans la main. Il est parti dans de bonnes circonstances. Et puis, l’épisode Mazzu, on voulait un coach belge, qui connaît notre championnat. On voulait de l’expérience et un people manager, donc on l’a choisi."

Comme tous les présidents, Vandenhaute est ambitieux, malgré les circonstances actuelles. Son discours de fin, prononcé avant de s’éclipser du plateau, s’est en tout cas voulu fédérateur et optimiste : "On va montrer qu’on est ambitieux. On n’est est pas riches mais on va se battre. On veut prendre une place en PO2. J’espère que les supporters seront présents. On veut et on va redevenir le meilleur club de Belgique. J’aime ce travail, je suis un supporter, on va tout faire pour revenir au sommet."

Un passage éclair sur le plateau de La Tribune qui n’a pas forcément convaincu tous les supporters bruxellois sur les réseaux sociaux. Certains ont estimé ne pas avoir reçu de réponses à leurs nombreuses questions.