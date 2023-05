Wouter Vandenhaute, président non exécutif d'Anderlecht : "On ne devra pas forcément vendre avant d'acheter lors du mercato"

Thomas Van Den Spiegel, CEO de Flanders Classics, va rejoindre le conseil d'administration du Sporting d'Anderlecht. L'ancien basketteur a assisté lundi soir au CA en tant qu'administrateur intérimaire. Une réunion de plus de trois heures qui, d'une certaine manière, concluait la saison plus que compliquée du RSCA.

"Nous avons naturellement débuté ce conseil d'administration avec une réflexion sur la saison écoulée. Une onzième place, c'est synonyme de défaite incroyable pour notre club. Nous n'avons pas montré tout ce dont on était capable durant ce championnat. Il y a eu de vives discussions dans une atmosphère sereine. On a tiré les bilans, on n'a pas joué l'homme. On sait tous qu'il faut se serrer les coudes si on veut avancer", raconte Wouter Vandenhaute, président non exécutif du Sporting, dans les colonnes du Laatste Nieuws.

"Dans un deuxième temps, Jesper Fredberg (ndlr : directeur sportif du RSCA) a présenté, durant de longues minutes, son plan pour la saison prochaine. Un plan ambitieux approuvé par tous les membres du CA. Les actionnaires vont s'accorder dans les prochains jours sur les ressources financières nécessaires pour mettre ce plan à exécution lors du prochain mercato", poursuit Wouter Vandenhaute. L'augmentation de capital se situerait, d'après nos confrères, entre 10 et 15 millions d'euros.

"Le but est de permettre à Jesper d'entrer de manière proactive sur le marché des transferts. Nous ne devrons donc pas forcément vendre avant de pouvoir acheter. Financièrement, le club se trouve en meilleure santé qu'il y a trois ans. L'ambition sera de finir dans le top 4 la saison prochaine", conclut le président non exécutif.