Wouter Vandenhaute est l’invité de La Tribune

Wouter Vandenhaute sera sur le plateau de La Tribune, ce lundi. Au cœur de la tourmente, le dirigeant d’Anderlecht a fait un pas de côté. Il est désormais le président "non exécutif" du Sporting.



Anderlecht ne va pas bien. Financièrement, les comptes sont dans le rouge. Sportivement, les résultats sont loin d’être à la hauteur des attentes. Les Mauves, 3es du dernier championnat, naviguent en 12e position. Les supporters grondent et critiquent ouvertement la direction.



L’ex-président du Sporting s’expliquera sur tous les sujets chauds sur le plateau de La Tribune.



Le reste de l’actu foot du week-end sera également débriefé par Benjamin Deceuninck et toute l’équipe.



Rendez-vous sur Tipik à partir 20h30.