Wouter Vandenhaute dédouane Mazzu mais semble plus que jamais dans le flou

Un prochain coach dont on ne sait rien. Vandenhaute ne s’est pas avancé sur un profil recherché. Peut-être parce qu’après avoir eu sous ses ordres Vincent Kompany, une légende du club, et Felice Mazzu, élu meilleur entraîneur du championnat, il doit bien se demander quel type de CV pourra bien sortir Anderlecht de l’ornière. Il a, tout au mieux, avancé l’idée d’un entraîneur qui prônera un jeu attrayant, « à l’anderlechtoise ». Une notion moins évocatrice que par le passé, qui ouvre un large champ des possibles. Celles et ceux qui espéraient boire les paroles d’un président déterminé avec un cap clair n’ont pas été rassasiés. Mais tout le monde sait désormais à quoi s'en tenir.