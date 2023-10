Wout Van Aert vise une place sur le podium aux Mondiaux: "Le gravel devient de plus en plus intéressant"

Wout van Aert (Jumbo-Visma) terminera sa saison estivale dimanche avec les Mondiaux de gravel organisés dans la région de Vénétie, en Italie. "C'est difficile d'évaluer le niveau de la concurrence", a-t-il confié.

Ce n'est pas un hasard si Van Aert participe dimanche aux Mondiaux de gravel. Il s'est intéressé à la discipline grâce au cyclocross. "Comme coureur de cyclocross, j'avais bien sûr l'habitude de m'entraîner en dehors des routes", a expliqué Van Aert sur le site de son équipe Jumbo-Visma. "A l'époque, il s'agissait surtout de sorties d'endurance pour me préparer au cyclocross. L'amour pour le gravel n'a jamais disparu. Il n'a fait que grandir."

La pandémie de coronavirus a contribué à l'intérêt de Van Aert pour le gravel. "Nous étions obligés de rester beaucoup à la maison, mais avec quelques amis, nous avons aussi essayé le vélo de gravel pour traverser cette période. C'était surtout autour de notre 'maison'. Cela nous a permis de découvrir beaucoup de nouveaux sentiers et de nouvelles routes. J'ai commencé à m'intéresser de plus en plus au gravel et j'ai aussi regardé beaucoup de courses. La discipline est devenue de plus en plus intéressante pour moi."

Van Aert veut terminer la saison sur une bonne note aux Mondiaux. "J'ai demandé à l'équipe de conclure ma saison avec ces Mondiaux. Ce n'était pas un problème. Je suis impatient."

Van Aert trouvera face à lui notamment Gianni Vermeersch, tenant du titre, et l'Espagnol Alejandro Valverde. "J'ai disputé une seule course de gravel cette saison. C'était en août à Houffalize. Je l'ai gagnée, mais c'est difficile d'évaluer le niveau de la concurrence. Je vise une place sur le podium."