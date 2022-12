Wout van Aert veut gagner un Monument en 2023 : "J'espère être au top de ma forme au début des Classiques"

Remporter un Monument sera un des principaux de Jumbo-Visma et de Wout van Aert pour la saison 2023, ont assuré Van Aert et le directeur sportif Merijn Zeeman jeudi lors de la présentation de l'équipe.

En 2020, Jumbo-Visma avait remporté Milan-Sanremo avec Van Aert et Liège-Bastogne-Liège avec Primoz Roglic. Cette année, l'équipe WorldTour néerlandaise compte bien remettre la main sur un Monument et s'est renforcée en ce sens avec l'arrivée de Dylan van Baarle, vainqueur de Paris-Roubaix en 2022. "Nous visons le meilleur résultat possible sur le Tour des Flandres et/ou Paris-Roubaix", a expliqué Zeeman. "Nous avons un groupe solide pour les classiques et nous avons, avec Dylan van Baarle, un renfort de choix. Je suis convaincu que nous sommes capables de décrocher la victoire avec ce collectif."

Pour remporter un Monument, Jumbo-Visma compté évidemment sur Wout van Aert. Forfait sur le Tour des Flandres en 2022, le natif d'Herentals avait terminé 2e de Paris-Roubaix et 3e de Liège-Bastogne-Liège. "Je me sentais prêt pour le Tour des Flandres mais le coronavirus m'a coupé dans mon élan", a rappelé Van Aert.

"Cette saison, j'espère rester en bonne santé et être au top de ma forme au départ des classiques. Mon premier gros objectif sera les Mondiaux de cyclocross avant de me concentrer sur les classiques où je veux gagner un Monument. Nous nous sommes renforcés et j'ai hâte de lutter pour la victoire avec l'équipe."

Van Aert figure également dans la présélection de Jumbo-Visma pour le Tour de France. "J'aimerais y retourner car j'y ai toujours eu beaucoup de succès. C'est presque impossible de réitérer ce que nous avons fait cette année en tant qu'équipe mais personnellement, j'aimerais encore gagner quelques étapes."