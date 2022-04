Wout van Aert vers une première participation à Liège-Bastogne-Liège ?

Remis du covid après avoir manqué - la mort dans l'âme - le Tour des Flandres et l'Amstel Gold Race, Wout van Aert envisagerait de faire ses débuts sur Liège-Bastogne-Liège le 24 avril prochain.

Comme l'expliquait son directeur sportif Merijn Zeeman, la reprise de la compétition pour van Aert dépendra des entraînements qu'il est en train de mener actuellement en Espagne. Mais alors qu'on attend toujours la confirmation de sa présence sur Paris-Roubaix, le champion de Belgique a l'intention de prolonger son printemps et rattraper le temps perdu en disputant Liège-Bastogne-Liège.

C'est en tout cas ce qu'affirme le quotidien Het Laatste Nieuws dans son édition du mercredi.

Une participation de van Aert à Liège-Bastogne-Liège ravirait en tout cas Rodrigo Beenkens. Lors du numéro du podcast 'On connait nos Classiques' de la semaine dernière, notre journaliste avait déjà évoqué une participation de WVA à la Doyenne.

"Soit on dit qu'il n'est pas prêt pour Paris-Roubaix et on oublie le printemps. Soit on dit qu'il est prêt et alors le van Aert qu'on a vu à La Turbie sur Paris-Nice, je voudrais le voir sur Liège-Bastogne-Liège. S'il est à 80-90% à Roubaix, il peut être à 100% à Liège" déclarait-il, une semaine après avoir estimé que "le Wout van Aert du Col d'Èze" était "un candidat à la victoire sur LBL."

Comme sur les routes de Paris-Nice où il avait été impressionnant, van Aert retrouverait Primoz Roglic au départ de la Doyenne pour reformer ce joli duo au sein d'une équipe Jumbo-Visma qui aura fière allure avec les participations annoncées de Jonas Vingegaard et Tiesj Benoot.