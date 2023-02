Wout van Aert : "van der Poel m'a impressionné dès la 1ère minute... je ne suis pas content de ma course"

Le Néerlandais Mathieu van der Poel est devenu champion du monde de cyclocross pour la cinquième fois en devançant au sprint son grand rival, notre compatriote Wout van Aert, dimanche à Hoogerheide aux Pays-Bas.

"Le gars qui arrive deuxième est toujours déçu et celui qui gagne est toujours heureux. Mathieu était très fort, il m’a impressionné dès la première minute. Félicitations à lui ! J’ai dû me battre plusieurs fois pour garder sa roue. C’était difficile d’essayer quelque chose, je ne suis pas content de ma course. J’aimerais pouvoir refaire ce sprint. C’est facile après coup de dire que j’aurais dû lancer le sprint immédiatement sur le tarmac", a indiqué van Aert à notre micro.

"Pendant toute la course, j’imaginais prendre le dernier virage à la deuxième position. Je pensais qu’il allait tenter quelque chose sur les planches. Il est resté derrière, j’étais un peu surpris. C’est le moment clé de cette course selon moi. Il y a toujours eu beaucoup de suspense entre nous deux. Je pense que ce sont les championnats avec le moins de différence entre nous", a-t-il aussi précisé.